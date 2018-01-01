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Тренер Дэвиса: Нам не нужен никакой Ломаченко

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Кевин Каннингхэм объяснил, почему его подопечный не нуждается в поединке с Василием Ломаченко.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Тренер Джервонты Дэвиса Кевин Каннингхэм считает, что его подопечный намного кассовее и зрелищнее, чем украинский обладатель пояса WBO Василий Ломаченко.

“Дэвису больше не интересен Ломаченко. Джервонта – намного более кассовый боец, чем украинец. Его бои в Нью-Йорке собирают по 14-15 тысяч зрителей, а на боях Ломаченко не собирается больше пяти. Джервонта более зрелищный боец, на его счету больше побед нокаутом и больше подписчиков в соцсетях. Неважно, что некоторые считают, Ломаченко лидером рейтинга P4P, но не забывайте, что украинец только недавно получил свой первый миллион за поединок.

Ломаченко не принесет нам крупного дохода. А Дэвис уже превращается в самую большую величину в боксе. Так что никакой Ломаченко нам не нужен“, - цитирует Каннингхэма BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис назвал условия боя с Василием Ломаченко.

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Теги: Дэниэл Джейкобс, Василий Ломаченко, бокс
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