Хэй: Возвращение Фьюри - это хорошо для бокса

Дэвид Хэй считает, что Фьюри - лучший в мире супертяжеловес.

Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Дэвид Хэй считает возвращение на ринг Тайсона Фьюри положительным моментом для всего бокса. Об этом британец написал в своей колонке на metro.co.uk.

"Это хорошо для бокса, Тайсон Фьюри объявил о своем возвращении.

Прошло почти три года с тех пор, как он в последний раз сражался, и никто не знает, что произойдет после его возвращения. Но это часто добавляет интерес и интригу в спорт.

На одном этапе он считался лучшим в этой игре. Он не терял своих титулов в ринге. Поэтому он будет намерен вернуть их.

По боксерской технике Фьюри несомненно сейчас лучший в мире супертяж", - написал Хэй.

Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию.

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