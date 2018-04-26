Переключиться на мобильную версию

Хэй: Возвращение Фьюри - это хорошо для бокса

Комментариев: 1
Дэвид Хэй считает, что Фьюри - лучший в мире супертяжеловес.
Дэвид Хэй и Тайсон Фьюри
Дэвид Хэй и Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Дэвид Хэй считает возвращение на ринг Тайсона Фьюри положительным моментом для всего бокса. Об этом британец написал в своей колонке на metro.co.uk. 

"Это хорошо для бокса, Тайсон Фьюри объявил о своем возвращении.
Прошло почти три года с тех пор, как он в последний раз сражался, и никто не знает, что произойдет после его возвращения. Но это часто добавляет интерес и интригу в спорт. 

На одном этапе он считался лучшим в этой игре. Он не терял своих титулов в ринге. Поэтому он будет намерен вернуть их.

По боксерской технике Фьюри несомненно сейчас лучший в мире супертяж", - написал Хэй. 

Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дэвид Хэй, Тайсон Фьюри, бокс, ринг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ЛапотьЛабутен  (аноним)  26.04.2018, 13:45
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Целиком и полностью поддерживаю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь