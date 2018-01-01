Хирн: Джейкобс сразится с Деревянченко за титул IBF, если его отберут у Головкина

Эдди Хирн рассказал о ближайших перспективах своего подопечного - Дэниэля Джейкобса.

Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Дэниэля Джейкобса Эдди Хирн заявил, что боксер скорее всего встретится с украинцем Сергеем Деревянченко, чтобы оспорить титул IBF в среднем весе, который пока принадлежит Геннадию Головкину.

“Если Джейкобс в субботу одержит победу, то станет обязательным претендентом на титул WBA, принадлежащем Головкину в среднем весе. Но если станет вакантным пояс IBF, то Джейкобс оспорит его с Деревянченко.

Но есть еще вариант боя с Чарло, с которым Дэнни хотел бы встретиться. Он талантливый молодой боксер, но у меня есть ощущение, что Дэнни хочет научить его хорошим манерам. Это было бы большим событием для Нью-Йорка“, - цитирует Хирна Boxingscene.

Ранее Джейкобс заявил, что Головкину следовало бы провести бой с Деревянченко.

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