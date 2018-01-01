Переключиться на мобильную версию

Хирн: Джейкобс сразится с Деревянченко за титул IBF, если его отберут у Головкина

Комментариев: 0
Эдди Хирн рассказал о ближайших перспективах своего подопечного - Дэниэля Джейкобса.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Дэниэля Джейкобса Эдди Хирн заявил, что боксер скорее всего встретится с украинцем Сергеем Деревянченко, чтобы оспорить титул IBF в среднем весе, который пока принадлежит Геннадию Головкину.

“Если Джейкобс в субботу одержит победу, то станет обязательным претендентом на титул WBA, принадлежащем Головкину в среднем весе. Но если станет вакантным пояс IBF, то Джейкобс оспорит его с Деревянченко.

Но есть еще вариант боя с Чарло, с которым Дэнни хотел бы встретиться. Он талантливый молодой боксер, но у меня есть ощущение, что Дэнни хочет научить его хорошим манерам. Это было бы большим событием для Нью-Йорка“, - цитирует Хирна Boxingscene.

Ранее Джейкобс заявил, что Головкину следовало бы провести бой с Деревянченко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дэниэл Джейкобс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, Эдди Хирн, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь