Хирн: Джейкобс сразится с Деревянченко за титул IBF, если его отберут у Головкина
Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Дэниэля Джейкобса Эдди Хирн заявил, что боксер скорее всего встретится с украинцем Сергеем Деревянченко, чтобы оспорить титул IBF в среднем весе, который пока принадлежит Геннадию Головкину.
“Если Джейкобс в субботу одержит победу, то станет обязательным претендентом на титул WBA, принадлежащем Головкину в среднем весе. Но если станет вакантным пояс IBF, то Джейкобс оспорит его с Деревянченко.
Но есть еще вариант боя с Чарло, с которым Дэнни хотел бы встретиться. Он талантливый молодой боксер, но у меня есть ощущение, что Дэнни хочет научить его хорошим манерам. Это было бы большим событием для Нью-Йорка“, - цитирует Хирна Boxingscene.
Ранее Джейкобс заявил, что Головкину следовало бы провести бой с Деревянченко.
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