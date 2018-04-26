Переключиться на мобильную версию

Усик: Мне очень нравится творчество Басты

Комментариев: 1
Чемпион WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что ему нравится творчество Василия Вакуленко, известного также как Баста.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

"На концерт Василия Вакуленко очень хотел бы попасть. Мне просто очень нравится его творчество. Но он же сейчас невъездной в Украину, и его концертов давно не было. А так я два или три раза, когда он выступал в Киеве, был на его концертах.

Хочу сказать, что очень удовлетворен тем, что он делает. Да, он тренируется – есть в Instagram видео, где он бьет по "лапкам". Видно, что у парня есть понимание – Василий Михалыч может шарахнуть не только текстом, но и ручкой", – признался украинец для проекта Отдушивдушу.

Ранее Александр Усик рассказал, как украинскому футболисту Александру Зинченко закрепиться в английском клубе.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, вне игры, Баста
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.04.2018, 11:29
Оценка:  -1
гость
трус
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь