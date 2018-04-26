Усик: Мне очень нравится творчество Басты

Чемпион WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что ему нравится творчество Василия Вакуленко, известного также как Баста.

"На концерт Василия Вакуленко очень хотел бы попасть. Мне просто очень нравится его творчество. Но он же сейчас невъездной в Украину, и его концертов давно не было. А так я два или три раза, когда он выступал в Киеве, был на его концертах.

Хочу сказать, что очень удовлетворен тем, что он делает. Да, он тренируется – есть в Instagram видео, где он бьет по "лапкам". Видно, что у парня есть понимание – Василий Михалыч может шарахнуть не только текстом, но и ручкой", – признался украинец для проекта Отдушивдушу.

Ранее Александр Усик рассказал, как украинскому футболисту Александру Зинченко закрепиться в английском клубе.

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