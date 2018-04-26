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Ломаченко готов драться с Пакьяо и Гарсией в легком весе

Комментариев: 1
Василий Ломаченко готов сменить весовую категорию.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко готов провести бои в категории легкого веса с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсией.

"Бои с Пакьяо и Гарсией реальны, но все зависит от весовой категории. Я готов сразиться с Мэнни в легком весе, но не собираюсь ради такого боя подниматься в категорию 63,5 кг. Что касается Майки, то это будет серьезный для меня вызов, а я люблю подобное", — сказал Ломаченко Fight Hub TV.

Ранее Ломаченко отказался оценивать своего будущего соперника Линареса. .

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, легкий вес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.04.2018, 11:31
Оценка:  0
гость
Ты знаешь что пак в этом весе не будет. вот и предлагаешь ..
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