Ломаченко готов драться с Пакьяо и Гарсией в легком весе

Василий Ломаченко готов сменить весовую категорию.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко готов провести бои в категории легкого веса с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсией.

"Бои с Пакьяо и Гарсией реальны, но все зависит от весовой категории. Я готов сразиться с Мэнни в легком весе, но не собираюсь ради такого боя подниматься в категорию 63,5 кг. Что касается Майки, то это будет серьезный для меня вызов, а я люблю подобное", — сказал Ломаченко Fight Hub TV.

Ранее Ломаченко отказался оценивать своего будущего соперника Линареса. .

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