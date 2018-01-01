WBC создал новый пояс для боя Головкин - Мартиросян
Титул организации посвящен основателю Всемирного боксерского совета.
Президент WBC Маурисио Сулейман представил новый пояс организации, который создан для боя Головкин - Мартиросян.
Как сообщает BoxingScene, новый титул посвящен основателю WBC Адольфо Матеосу.
Таким образом на кону поединка между Ванесом Мартиросяном и Геннадием Головкиным 5 мая будут стоять пояса WBC, WBA, IBO, которыми владеет казахстанец, а также новый пояс WBC.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян провели битву взглядов.
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