Хирн – о предложении Уайлдера: Никакого контракта нам не присылали, это пиар-ход
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что контракт с предложением от американца Деонтея Уайлдера в 50 миллионов он не получил, но признался, что хотел бы на него взглянуть.
"Мы не знаем, насколько все это реально. Уайлдер прислал нам только письмо письмо со словами: "Вы должны подписать контракт завтра, и мы будем драться". Но никакого контракта нам не присылали. Это просто отличный пиар-ход, но посмотрим, что будет дальше.
Прекрасно, что в команде Уайлдера решились на такое предложение. Но нам надо понять, насколько это все реально и честно. Нам надо увидеть контракт. Мы хотим знать, где он, и некоторые детали, которые в нем есть. Но нас очень заинтересовали такие цифры", – сказал Хирн Sky Sports.
Ранее Эдди Хирн заявил, что готов заплатить Уайлдеру за бой с Джошуа только 12,5 миллионов.
Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил