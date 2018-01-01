Хирн – о предложении Уайлдера: Никакого контракта нам не присылали, это пиар-ход

Эдди Хирн прокомментировал предложение Деонтея Уайлдера в 50 миллионов долларов.

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что контракт с предложением от американца Деонтея Уайлдера в 50 миллионов он не получил, но признался, что хотел бы на него взглянуть.

"Мы не знаем, насколько все это реально. Уайлдер прислал нам только письмо письмо со словами: "Вы должны подписать контракт завтра, и мы будем драться". Но никакого контракта нам не присылали. Это просто отличный пиар-ход, но посмотрим, что будет дальше.

Прекрасно, что в команде Уайлдера решились на такое предложение. Но нам надо понять, насколько это все реально и честно. Нам надо увидеть контракт. Мы хотим знать, где он, и некоторые детали, которые в нем есть. Но нас очень заинтересовали такие цифры", – сказал Хирн Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн заявил, что готов заплатить Уайлдеру за бой с Джошуа только 12,5 миллионов.

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