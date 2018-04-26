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Ломаченко: Линарес – отличный вызов, потому что он больше меня по габаритам

Комментариев: 1
Василий Ломаченко намерен доказать, что превосходство боксера в габаритах – не главное.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, что не раздумывал над предложением встретиться с Хорхе Линаресом в легком весе, а сразу согласился. 

По словам украинца, ему интересно испытать чувство, когда соперник крупнее, при этом, он намерен доказать, что габариты – это не главное в ринге.

"Когда мне предложили провести бой с Линаресом, я не раздумывал ни секунды. Для меня это отличный вызов, потому что в прошлых боях я дрался с парнями, которые либо были по габаритам, как я, либо меньше. Я меньше Линареса, и могу понять, что чувствовал Ригондо перед боем со мной. Но я хочу показать, что это не является проблемой", – цитирует Ломаченко BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не захотел комментировать способности Линареса до боя с ним.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, бой
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Комментариев (1)
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Peyot    26.04.2018, 09:28
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Peyot
То есть с пакьяо ты сцыш если он на кг больше будет а здеьс ты не сцыш и это вызов)))))) Вася ты уже дрался с более крупным парнем и обосрался пополной))))
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