Уайлдер отправил Джошуа контракт на 50 миллионов

Деонтей Уайлдер все еще настаивает на объединении поясов в поединке с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер предложил обладателю титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони джошуа 50 миллионов долларов за бой с ним.

Как сообщает BoxingScene, промоутер Лу Дибелла заявил, что команда американца отправила предложение Джошуа с указанной суммой.

По словам промоутера, Джошуа получит 50 миллионов независимо от того, какими окажутся сборы. Но в случае, если доход превысит 100 миллионов, то гонорары поделят поровну.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Уайлдер не заслуживает за бой более 12 миллионов.

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