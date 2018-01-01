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Ломаченко: Линарес никогда не дрался с таким боксером, как я

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Василию Ломаченко не нравится прозвище "Nomaschenko".
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Украинский чемпион WBO Василий Ломаченко заявил, что намерен показать свой бокс в поединке против обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса.

"Я не могу говорить о том, как умен и опытен Линарес, до боя. Мне надо проверить, надо почувствовать. Вы и многие другие высоко его оцениваете, но он никогда не встречался с таким боксером, как я. Понимаете? После боя я смогу ответить. Я не беспокоюсь о его сильных сторонах, потому что я знаю свой бокс, свой стиль. Я знаю свою силу.

Когда я выхожу на ринг, я оцениваю, проверяю соперника, начинаю чувствовать его, затем приходит понимание его и понимание боя. Я чувствую это до того, как они сдаются. Они затихают. Если сравнить это с вождением, это похоже на то, что я переключаюсь с третьей передачи на четвертую, а они переключаются с третьей на вторую.

Могу ли я заставить Линареса сдаться? Несомненно, но я не думаю об этом. Мне не нравится прозвище "Nomaschenko", потому что я слышу его слишком часто. По мне "Лома" лучше. Но если людям оно нравится", – сказал Ломаченко в комментарии The Los Angeles Times.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 5-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden. 

Ранее сообщалось, что чемпион UFC потренировался с Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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