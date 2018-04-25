Он заставляет оппонентов сдаться: чемпион UFC потренировался с Ломаченко

Ти Джей Диллашоу восхитился навыками Василия Ломаченко.

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Ти Джей Диллашоу провел несколько дней в тренировочном лагере украинского чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, который готовиться к бою против Хорхе Линареса.

With the champ @tjdillashaw 🏆 Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 25 Апр 2018 в 11:08 PDT

Также 32-летний американец восхитился навыками украинского боксера.

"Я впечатлен реакцией и плавностью движений Ломаченко. Он заставляет людей сдаться. Это нереально. Он не побеждает нокаутом или решением судьей. Он заставляет оппонентов сдаться", – приводит слова Диллашоу издание The Los Angeles Times.

Напомним, что следующий бой Ломаченко проведет с Хорхе Линаресом. Поединок состоится 5-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что Диллашоу вызвал на бой по правилам ММА Василия Ломаченко.

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