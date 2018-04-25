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Он заставляет оппонентов сдаться: чемпион UFC потренировался с Ломаченко

Комментариев: 2
Ти Джей Диллашоу восхитился навыками Василия Ломаченко.
Ти Джей Диллашоу и Василий Ломаченко
Ти Джей Диллашоу и Василий Ломаченко
instagram.com/p/Bh_rA_BAa3G/?taken-by=tjdillashaw

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Ти Джей Диллашоу провел несколько дней в тренировочном лагере украинского чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, который готовиться к бою против Хорхе Линареса. 

 

With the champ @tjdillashaw 🏆

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Также 32-летний американец восхитился навыками украинского боксера. 

"Я впечатлен реакцией и плавностью движений Ломаченко. Он заставляет людей сдаться. Это нереально. Он не побеждает нокаутом или решением судьей. Он заставляет оппонентов сдаться", – приводит слова Диллашоу издание The Los Angeles Times.

Напомним, что следующий бой Ломаченко проведет с Хорхе Линаресом. Поединок состоится 5-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden. 

Ранее сообщалось, что Диллашоу вызвал на бой по правилам ММА Василия Ломаченко. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Ти Джей Диллашоу
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.04.2018, 23:11
Оценка:  -1
гость
Вася действительно заставляет соперника сдаться . но только не кулаком а словом и за отдельную плату. В истории бокса такого подобного не было. но видимо сейчас такие соперники и такой не обычный вася..
гость  (аноним)  25.04.2018, 22:45
Оценка:  -1
гость
Дожились что уже не знаем чего придумать . Вася. кто тебе поверит . если что маленький школьник .ты же мужичек с ноготок .но мы понимаем что тебе хочется выглядеть сильным но против природы куда ты прешь..это не реально..
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