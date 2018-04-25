Он заставляет оппонентов сдаться: чемпион UFC потренировался с Ломаченко
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Ти Джей Диллашоу провел несколько дней в тренировочном лагере украинского чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, который готовиться к бою против Хорхе Линареса.
Также 32-летний американец восхитился навыками украинского боксера.
"Я впечатлен реакцией и плавностью движений Ломаченко. Он заставляет людей сдаться. Это нереально. Он не побеждает нокаутом или решением судьей. Он заставляет оппонентов сдаться", – приводит слова Диллашоу издание The Los Angeles Times.
Напомним, что следующий бой Ломаченко проведет с Хорхе Линаресом. Поединок состоится 5-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.
Ранее сообщалось, что Диллашоу вызвал на бой по правилам ММА Василия Ломаченко.
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