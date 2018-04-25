Джошуа: Братья Кличко были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами

Энтони Джошуа считает Владимира Кличко настоящим чемпионом.

Чемпион мира WBА, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа выразил свое восхищение братьями Кличко, заявив, что они были чемпионами не только на ринге.

"Он показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю: "Да, мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко". Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?", – приводит слова Джошуа ресурс klitschko-brothers.com.

Добавим, что Энтони Джошуа хочет видеть Владимира Кличко в своем углу.

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