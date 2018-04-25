Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Братья Кличко были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами

Комментариев: 1
Энтони Джошуа считает Владимира Кличко настоящим чемпионом.
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Getty Images

Чемпион мира WBА, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа выразил свое восхищение братьями Кличко, заявив, что они были чемпионами не только на ринге. 

"Он показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю: "Да, мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко". Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?", – приводит слова Джошуа ресурс klitschko-brothers.com.

Добавим, что Энтони Джошуа хочет видеть Владимира Кличко в своем углу. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Поветкин  (аноним)  25.04.2018, 20:25
Оценка:  0
Поветкин
Я тоже мечтаю стать чемпионом мира. Готов отсосать член и подставить пуканчик))))). У нас в России это нормально, и главное скрепно)))))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь