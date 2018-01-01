Мартиросян намерен проверить подбородок Головкина на прочность
Ванес Мартиросян поделился ожиданиями от боя против чемпиона WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина.
"Я не боюсь Геннадия и не собираюсь от него бегать по рингу, как это делал один парень, поедающий некачественные стейки. Посмотрим, как Головкин будет реагировать на соперника, не избегающего его ударов. Я проверю подбородок Геннадия на прочность, раз до меня этого никто не делал", – сказал Мартиросян в комментарии BoxingScene.
Напомним, что бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.
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Ранее Геннадий Головкин заявил, что Ванес Мартиросян – чертовски не прост.
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