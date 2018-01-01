Усик рассказал, как варил борщ с Василием Ломаченко

Александр Усик воровал жвачки из супермаркетов и хотел бы побывать на концерте Басты.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик рассказал о провакационном походе в Макдоналдз, приглашениях на корпоративы, вкусном борще и татуировках, о которых пожалел. Все это - в очередном выпуске интервью для канала От души в душу.

Ранее Усик рассказывал о предстоящем поединке с Гассиевым, драках на улице и мивине.

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