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Усик рассказал, как варил борщ с Василием Ломаченко

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Александр Усик воровал жвачки из супермаркетов и хотел бы побывать на концерте Басты.
Александр Усик
Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик рассказал о провакационном походе в Макдоналдз, приглашениях на корпоративы, вкусном борще и татуировках, о которых пожалел. Все это - в очередном выпуске интервью для канала От души в душу.

Ранее Усик рассказывал о предстоящем поединке с Гассиевым, драках на улице и мивине.

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, бокс, видео
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