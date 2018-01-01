Украина огласила составы на матчевую встречу "Четырех стран"
С 26 по 28 апреля в Харькове состоится матчевая встреча "Четырех стран", в которой примут участие сильнейшие боксеры из Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
Главный тренер Национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский объявил составы сборных команд Украины на матчевую встречу.
Украина - 1
Весовая категория 49 кг - Назар Куротчин (Львов)
Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев (Запорожье)
Весовая категория 56 кг - Николай БУЦЕНКО (Одесса)
Весовая категория 60 кг - Юрий ШЕСТАК (Харьков)
Весовая категория 64 кг - Мгер Оганисян (Хмельницкий)
Весовая категория 69 кг - Евгений БАРАБАНОВ (Киев)
Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк (Полтава)
Весовая категория 81 кг - Валерий ХАРЛАМОВ (Одесса)
Весовая категория 91 кг - Рамазан Муслимов (Харьков)
Весовая категория 91 кг - Виктор Выхрист (Кременчуг)
Украина - 2
Весовая категория 49 кг - Евгений Овсянников (Умань)
Весовая категория 52 кг - Игорь СОПИНСЬКИЙ (Киевская обл.)
Весовая категория 56 кг - Ярослав Ветошкина (Хмельницкий)
Весовая категория 60 кг - Александр Меленюк (Херсон)
Весовая категория 64 кг - Ярослав разбойников (Харьков)
Весовая категория 69 кг - Ярослав САМОФАЛОВ (Киевская обл.)
Весовая категория 75 кг - Андрей ТЕРЕГЕРЯ (Киевская обл.)
Весовая категория 81 кг - Владислав Михайлов (Винница)
Весовая категория 91 кг - Константин Пинчук (Днепр)
Весовая категория 91 кг - Игорь ШЕВАДЗУЦЬКИЙ (Кривой Рог)
Календарь боев будет следующим:
26 апреля:
14:00 - дневная программа
Украина 2 - Казахстан 2
Казахстан 1 - Узбекистан
18:00 - ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Украина 1 - Туркменистан
27 апреля:
14:00 - дневная программа
Казахстан 2 - Туркменистан
Украина 2 - Казахстан 1
19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Украина 1 - Узбекистан
28 апреля:
12:00 - дневная программа
Украина 2 - Узбекистан
19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Украина 1 - Казахстан 1
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