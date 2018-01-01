Украина огласила составы на матчевую встречу "Четырех стран"

В турнире примут участие боксеры и з Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

С 26 по 28 апреля в Харькове состоится матчевая встреча "Четырех стран", в которой примут участие сильнейшие боксеры из Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Главный тренер Национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский объявил составы сборных команд Украины на матчевую встречу.

Украина - 1

Весовая категория 49 кг - Назар Куротчин (Львов)

Весовая категория 52 кг - Дмитрий Замотаев (Запорожье)

Весовая категория 56 кг - Николай БУЦЕНКО (Одесса)

Весовая категория 60 кг - Юрий ШЕСТАК (Харьков)

Весовая категория 64 кг - Мгер Оганисян (Хмельницкий)

Весовая категория 69 кг - Евгений БАРАБАНОВ (Киев)

Весовая категория 75 кг - Александр Хижняк (Полтава)

Весовая категория 81 кг - Валерий ХАРЛАМОВ (Одесса)

Весовая категория 91 кг - Рамазан Муслимов (Харьков)

Весовая категория 91 кг - Виктор Выхрист (Кременчуг)

Украина - 2

Весовая категория 49 кг - Евгений Овсянников (Умань)

Весовая категория 52 кг - Игорь СОПИНСЬКИЙ (Киевская обл.)

Весовая категория 56 кг - Ярослав Ветошкина (Хмельницкий)

Весовая категория 60 кг - Александр Меленюк (Херсон)

Весовая категория 64 кг - Ярослав разбойников (Харьков)

Весовая категория 69 кг - Ярослав САМОФАЛОВ (Киевская обл.)

Весовая категория 75 кг - Андрей ТЕРЕГЕРЯ (Киевская обл.)

Весовая категория 81 кг - Владислав Михайлов (Винница)

Весовая категория 91 кг - Константин Пинчук (Днепр)

Весовая категория 91 кг - Игорь ШЕВАДЗУЦЬКИЙ (Кривой Рог)

Календарь боев будет следующим:

26 апреля:

14:00 - дневная программа

Украина 2 - Казахстан 2

Казахстан 1 - Узбекистан

18:00 - ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

Украина 1 - Туркменистан

27 апреля:

14:00 - дневная программа

Казахстан 2 - Туркменистан

Украина 2 - Казахстан 1

19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

Украина 1 - Узбекистан

28 апреля:

12:00 - дневная программа

Украина 2 - Узбекистан

19:00 - ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

Украина 1 - Казахстан 1