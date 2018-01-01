Ломаченко поставил условия для боев с Пакьяо и Майки Гарсией

Василий Ломаченко готов сразится с легендарным Мэнни Пакьяо.

Украинец Василий Ломаченко признался, что готов провести поединки против филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Майки Гарсии, но только в рамках легкой или промежуточной категории.

"Бой с Пакьяо зависит от весовой категории. Сейчас я просто не могу подняться в 63,5 кг. 61,2 кг или 62,1 кг - если этот бой пройдет в этих весах, тогда да, это хороший для меня вариант.

Что касается Майки Гарсии, то я хочу драться с ним в легком весе. Я люблю вызовы, а Майки — это большой вызов для меня. Я думаю, это будет исторический поединок, но в будущем", - заявил Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Линаресом.

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