Ломаченко: Не могу говорить о Линаресе до боя

Василий отказался оценивать своего будущего соперника.

Василий Ломаченко не смог дать оценку своему будущему сопернику Хорхе Линаресу, бой с которым он проведет 12 мая.

"Я не могу говорить о том, как умен и опытен Линарес, до боя. Мне надо проверить, надо почувствовать. Вы и многие другие высоко его оцениваете, но он никогда не встречался с таким боксером, как я. Понимаете? После боя я смогу ответить. Я не беспокоюсь о его сильных сторонах, потому что я знаю свой бокс, свой стиль. Я знаю свою силу" — цитирует Ломаченко The Los Angeles Times.

"Когда я выхожу на ринг, я оцениваю, проверяю соперника, начинаю чувствовать его, затем приходит понимание его и понимание боя. Я чувствую это до того, как они сдаются. Они затихают. Если сравнить это с вождением, это похоже на то, что я переключаюсь с третьей передачи на четвертую, а они переключаются с третьей на вторую", - добавил украинец.

Ранее Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Линаресом.

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