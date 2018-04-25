Турман отказался от пояса WBC, его оспорят первый и второй номер рейтинга

Кит Турман не может провести защиту титула из-за травмы.

Чемпион мира по версии WBA Кит Турман отказался от своего титула WBC, сообщает BoxingScene.

Причиной отказа Турмана от пояса стала травма, которая не позволяет ему провести защиту.

За освободившийся титул будут бороться первый и второй номер рейтинга Дэнни Гарсиа и Шон Портер. Но за Труманом остается право незамедлительно оспорить чемпионский пояс.

Американец повредил руку в своем крайнем бою, после чего перенес операцию и должен был вернуться 19 мая, но позже снова травмировался и решил не проводить поединок против Хосесито Лопеса.

Ранее сообщалось, что Кит Турман назвал Ломаченко одним из лучших боксеров в мире.

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