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Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Линаресом

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Украинский чемпион отработал точность ударов и скорость ног.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко провел тренировку для представителей прессы перед своим первым боем в легком дивизионе против обладателя титула WBA Хорхе Линареса.

Ломаченко продемонстрировал точность ударов и, как обычно, показал свою невероятную скорость ног.

Украинский боксер отрабатывал умения под руководством своего американского тренера Сисилио Флореса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко провел спарринг с украинским боксером.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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