Уайт и Ортис поборются за бой с Уайлдером

Претендент Уайлдера определится в бою Луиса Ортиса и Диллиана Уайта.

Кубинский боксер Луис Ортис может получить шанс отомстить своему обидчику Деонтею Уайлдеру, которому проиграл в мартовском бою нокаутом.

Как сообщает BoxingScene, право претендента на бой с Уайлдером должны разыграть Ортис и британец Диллиан Уайт, который также в марте нокаутировал ранее небитого Лукаса Брауна.

Если стороны договорятся, то 25 мая на промоутерских торгах в Мехико будет решено, кто организует поединок.

Ранее сообщалось, что Джошуа проведет два боя с Уайлдером.

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