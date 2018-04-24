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Уайт и Ортис поборются за бой с Уайлдером

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Претендент Уайлдера определится в бою Луиса Ортиса и Диллиана Уайта.
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис может получить шанс отомстить своему обидчику Деонтею Уайлдеру, которому проиграл в мартовском бою нокаутом.

Как сообщает BoxingScene, право претендента на бой с Уайлдером должны разыграть Ортис и британец Диллиан Уайт, который также в марте нокаутировал ранее небитого Лукаса Брауна.

Если стороны договорятся, то 25 мая на промоутерских торгах в Мехико будет решено, кто организует поединок. 

Ранее сообщалось, что Джошуа проведет два боя с Уайлдером. 

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Диллиан Уайт, бокс
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