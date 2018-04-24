Климас: Последние четыре соперника Ломаченко сдались после самоуверенных заявлений

Эгис Климас предостерег Хорхе Линареса от излишних громких заявлений.

Менеджер украинского чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал слова соперника украинского боксера Хорхе Линареса о том, что на его победу фанаты могут ставить дом.

"Если фанаты Линареса хотят, то пусть ставят на его победу дом, машину, что угодно. Все говорят подобные вещи перед боем. Но последние четыре соперника Ломаченко сдались после того, как говорили похожие слова, – сказал Климас в интервью ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко предложил пари Хорхе Линаресу в ответ на его предложение фанатам заложить дома.

Напомним, бой Ломаченко Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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