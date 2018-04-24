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Климас: Последние четыре соперника Ломаченко сдались после самоуверенных заявлений

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Эгис Климас предостерег Хорхе Линареса от излишних громких заявлений.
Эгис Климас
Эгис Климас
si.com

Менеджер украинского чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал слова соперника украинского боксера Хорхе Линареса о том, что на его победу фанаты могут ставить дом.

"Если фанаты Линареса хотят, то пусть ставят на его победу дом, машину, что угодно. Все говорят подобные вещи перед боем. Но последние четыре соперника Ломаченко сдались после того, как говорили похожие слова, – сказал Климас в интервью ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко предложил пари Хорхе Линаресу в ответ на его предложение фанатам заложить дома.

Напомним, бой Ломаченко Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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Теги: Эгис Климас, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.04.2018, 21:32
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гость
Не вешайте людям тюль на уши. Все эти бои договорные не вооруженным глазом видно.Ломик сам себя сдал . говорил перед боями в каком раунде соперник сдастся .. ведут путем вовы . будет до тех пор выигрывать пока не будет честный соперник. и финал будет плачевный как у Воффки..Забудут на следующий день..
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