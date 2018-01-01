Головкин: Не думаю об Альваресе, я о нем забыл

Геннадий Головкин признался, что все еще хочет поединка против Сауля Альвареса.

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о своем новом сопернике Ванесе Мартиросяне, отстраненном от боев Сауле Альваресе, а также боксе, который из любимого для него вида спорта превратился в бизнес.

"Отстранение Альвареса не стало большим стрессом для меня. Я хотел бой, но все поменялось. Но я профессиональный спортсмен, я верю в свой стиль, в свою силу, и я верю, что одержу победу.

Сто процентов это не будет легкий бой. Потому что я давно знаю Ванеса, он хороший боксер. Он хороший боксер, его стиль очень непростой, у него хорошая и сильная команда, у него хороший опыт.

Я не думаю об Альваресе, серьезно, я забыл о нем. Если он вернется и все будет чисто, тогда и поговорим. Но, безусловно, это бой, которого я хочу.

Люблю ли я бокс? Хорошее слово "любить". Нет, это бизнес. Сейчас все понимают, что бокс - это бизнес. Никто не любит такой тяжелый бизнес, как этот. Это работа.

Если бы был большой бой, я бы перешел в другую категорию. Но с кем? Скажите мне, с кем", - сказал Головкин на пресс-конференции перед боем с Ванесом Мартиросяном.

Ранее сообщалось, что Головкин и Мартиросян провели битву взглядов.

Напомним, бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

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