Ломаченко – Линарес: где смотреть бой

Василий Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса в США. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Ломаченко – Линарес 12 мая.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой против обладателя пояса по версии WBA в легком весе мексиканца Хорхе Линареса.

Украинские болельщики смогут насладиться противостоянием двух топ-боксеров в прямом эфире на телеканале Интер. Также поединок Ломаченко – Линарес можно будет посмотреть на американском кабельном телеканале ESPN, российском "Матч! Боец" и британском спутниковом телеканале BoxNation.

Напомним, что поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Отметим, что на iSport.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес.

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