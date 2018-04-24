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Ломаченко – Линарес: где смотреть бой

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Василий Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса в США. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Ломаченко – Линарес 12 мая.
Ломаченко – Ригондо: где смотреть бой
Ломаченко – Ригондо: где смотреть бой
olamsport.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой против обладателя пояса по версии WBA в легком весе мексиканца Хорхе Линареса.

Украинские болельщики смогут насладиться противостоянием двух топ-боксеров в прямом эфире на телеканале Интер. Также поединок Ломаченко – Линарес можно будет посмотреть на американском кабельном телеканале ESPN, российском "Матч! Боец" и британском спутниковом телеканале BoxNation.

Напомним, что поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Отметим, что на iSport.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, где смотреть, бокс, бой
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.04.2018, 19:50
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гость
Кому он нужен этот договорняк.
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