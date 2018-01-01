Промоутер Головкина: Геннадию не надо будет бегать за Мартиросяном, как за Альваресом

Том Леффлер высказался о новом сопернике своего подопечного Геннадия Головкина - Ванесе Мартиросяне.

Промоутер боксера Геннадий Головкина Том Леффлер объяснил, почему доволен соперником казахстанца Ванесом Мартиросяном.

"Головкин в восторге, что его соперником стал Мартиросян. Ему не придется бегать за Ванесом по рингу, как это было с Канело. Получится отличный бой", – сказал Леффлер.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян провели битву взглядов.

Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

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