Фьюри показал свою машину за 70 тысяч евро
Тайсон Фьюри похвастался новеньким внедорожником.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который ранее рассказал о своем тяжелом финансовом положении и о жизни на пособие по безработице, показал свое авто.
В своем Instagram боксер опубликовал фото внедорожника Range Rover Sport последнего поколения, который в Великобритании стоит от 70 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию.
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