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Фьюри показал свою машину за 70 тысяч евро

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Тайсон Фьюри похвастался новеньким внедорожником.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который ранее рассказал о своем тяжелом финансовом положении и о жизни на пособие по безработице, показал свое авто.

В своем Instagram боксер опубликовал фото внедорожника Range Rover Sport последнего поколения, который в Великобритании стоит от 70 тысяч евро. 

Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, Range Rover Sport
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