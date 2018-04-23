Фьюри показал свою машину за 70 тысяч евро

Тайсон Фьюри похвастался новеньким внедорожником.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который ранее рассказал о своем тяжелом финансовом положении и о жизни на пособие по безработице, показал свое авто.

В своем Instagram боксер опубликовал фото внедорожника Range Rover Sport последнего поколения, который в Великобритании стоит от 70 тысяч евро.

Допис, поширений Tyson Fury (@gypsyking101) 23 Кві 2018 р. о 1:49 PDT

Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию.

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