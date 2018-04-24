Рекорд Ломаченко может побить молодой китаец

Люй Бинь может стать чемпионом уже во втором своем поединке.

14 июля в Куала-Лумпуре, Малайзия, Мэнни Пакьяо проведет поединок за титул WBA с аргентинцем Лукасом Маттиссе.

В андеркарте боя может произойти историческое событие. Рекорд Василия Ломаченко и Саэнсака Муангсурина, которые стали чемпионами мира всего в третьем поединке на профессиональном ринге, может быть превзойден.

Сделать это может 23-летний китаец Люй Бинь, который имеет возможность стать чемпионом уже во втором поединке. Для этого ему нужно победить Карлоса Канисалеса из Венесуэлы - обладателя титула чемпиона мира WBA в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

Ранее сообщалось, что Пакьяо намерен провести бой с Ломаченко у себя на родине.

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