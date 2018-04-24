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Рекорд Ломаченко может побить молодой китаец

Комментариев: 3
Люй Бинь может стать чемпионом уже во втором своем поединке.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

14 июля в Куала-Лумпуре, Малайзия, Мэнни Пакьяо проведет поединок за титул WBA с аргентинцем Лукасом Маттиссе.

В андеркарте боя может произойти историческое событие. Рекорд Василия Ломаченко и Саэнсака Муангсурина, которые стали чемпионами мира всего в третьем поединке на профессиональном ринге, может быть превзойден. 

Сделать это может 23-летний китаец Люй Бинь, который имеет возможность стать чемпионом уже во втором поединке. Для этого ему нужно победить Карлоса Канисалеса из Венесуэлы - обладателя титула чемпиона мира WBA в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

Ранее сообщалось, что Пакьяо намерен провести бой с Ломаченко у себя на родине. 

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Теги: Василий Ломаченко, Люй Бинь, Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс, чемпион мира
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Комментариев (3)
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ЩираКума    24.04.2018, 14:03
Оценка:  -2
ЩираКума
Ломаченко уже давно не боксёр.Клоун и шоумэн со слабым ударом.Скоро ему наваляют такой песды что он не обрадуется когда проснётся после нокаута!
ЩираКума    24.04.2018, 14:03
Оценка:  -2
ЩираКума
Ломаченко уже давно не боксёр.Клоун и шоумэн со слабым ударом.Скоро ему наваляют такой песды что он не обрадуется когда проснётся после нокаута!
The_woodoo    24.04.2018, 14:39
Оценка:  0
The_woodoo
Конечно, конечно. Вы, главное, там, за поребриком, не нервничайте сильно. Выдыхайте и вызывайте себе скорую.
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