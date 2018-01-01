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Малиньяджи: Дэвис может дать хороший бой кому угодно, включая Ломаченко

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Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи оценил сильные стороны Джервонты Дэвиса.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи выразил мнение, что его соотечественник Джервонта Дэвис сумеет одержать победу над Василием Ломаченко.

"Если Дэвис собран, вы сами видите, на что он способен. У него серьезная серия досрочных побед и явно есть мощь, а защита креативна и хороша. Если этот парень сумеет сохранять голову холодной, он может дать хороший бой кому угодно, включая Ломаченко", – цитирует Малиньяджи BoxingScene.

Ранее Флойд Мейвезер обратился к президенту Top Rank Promotions Тодду Дюбефу по поводу поединка Ломаченко − Дэвис. Позже эту информацию подтвердили в промоутерской компании.

Джервонта Дэвис назвал свои условия на бой против Василия Ломаченко.

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Теги: Пол Малиньяджи, бокс, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко
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