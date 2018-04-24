Головкин – о Мартиросяне: Он чертовски не прост

Геннадий Головкин рад, что у него наконец есть оппонент.

Чемпион WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин считает, что бой против Ванеса Мартиросяна будет не простым.

"Он – реальный соперник. И я очень рад, что у меня наконец-то есть оппонент. Он чертовски не прост. Сильный, высокий. И у него за спиной отличная команда", –.приводит слова казахстанца ресурс BoxingScene.

Напомним, что Головкин изначально должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако в крови мексиканца нашли запрещенный препарат и он был дисквалифицирован на пол года.

Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

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Ранее комментатор НВО Макс Келлерман заявил, что Головкин избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче.

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