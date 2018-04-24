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Головкин – о Мартиросяне: Он чертовски не прост

Комментариев: 2
Геннадий Головкин рад, что у него наконец есть оппонент.
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян (справа)
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян (справа)
BoxingScene.com

Чемпион WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин считает, что бой против Ванеса Мартиросяна будет не простым. 

"Он – реальный соперник. И я очень рад, что у меня наконец-то есть оппонент. Он чертовски не прост. Сильный, высокий. И у него за спиной отличная команда", –.приводит слова казахстанца ресурс BoxingScene.

Напомним, что Головкин изначально должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако в крови мексиканца нашли запрещенный препарат и он был дисквалифицирован на пол года. 

Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

Смотрите также фото с первой дуэли взглядов между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном.

Ранее комментатор НВО Макс Келлерман заявил, что Головкин избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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Комментариев (2)
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Peyot    24.04.2018, 11:08
Оценка:  0
Peyot
турсливая головка выбрала себе в противники бойца который после последнего проигрыша два года не дрался и расказывает что это не простой соперник?))))) генка признай что ты просто обыкновенное сцыкло... лучше бы ты вобще отказался от этого боя чем так обосраться!
ЛапотьЛабутен  (аноним)  24.04.2018, 10:38
Оценка:  +1
ЛапотьЛабутен
Та я вас умоляю))))).
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