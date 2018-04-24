Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию
Экс-чемпион мира возвращается в ринг.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) объявил, что ему официально вернули боксерскую лицензию.
Соответствующее фото британец опубликовал в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).
Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри может вернуться в ринг нынешним летом.
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