Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Экс-чемпион мира возвращается в ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) объявил, что ему официально вернули боксерскую лицензию.

Соответствующее фото британец опубликовал в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).

Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри может вернуться в ринг нынешним летом.

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