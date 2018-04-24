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Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Комментариев: 3
Экс-чемпион мира возвращается в ринг.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) объявил, что ему официально вернули боксерскую лицензию.

Соответствующее фото британец опубликовал в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).

Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри может вернуться в ринг нынешним летом.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, фото
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Комментариев (3)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  24.04.2018, 10:32
Оценка:  +3
ЛапотьЛабутен
Та заберет))))). Уайлдер уделает Джошуа, а потом цыган победит его по очкам))))). И к гадалке не ходи))))).
Peyot    24.04.2018, 10:28
Оценка:  0
Peyot
этот жрун один раз случайно победивший чемпиона после 3х лет полного морального и физического разложения что то сможет показать? очень сильно сомневаюсь. А если вдруг победит? Опять на три года уйдет в запои и коксовые занюхи?
ЛапотьЛабутен  (аноним)  24.04.2018, 10:22
Оценка:  +3
ЛапотьЛабутен
С нетерпением ожидаем возвращения в ринг. Лето будет жарким, осень тоже))))). Заберет цыган свои пояса, как пить дать)))).
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