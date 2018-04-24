Головкин и Мартиросян впервые встретились лицом к лицу
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян провели первую дуэль взглядов.
Чемпион WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян провели открытую тренировку, а также первую дуэль взглядов.
Напомним, что Головкин изначально должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако в крови мексиканца нашли запрещенный препарат и он был дисквалифицирован на пол года.
Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.
Ранее промоутер Головкина заявил, что хочет организовать повторный бой его клиента с Альваресом в сентябре.
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