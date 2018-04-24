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Головкин и Мартиросян впервые встретились лицом к лицу

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Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян провели первую дуэль взглядов.
Ванес Мартиросян (слева) и Геннадий Головкин
Ванес Мартиросян (слева) и Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Чемпион WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян провели открытую тренировку, а также первую дуэль взглядов. 

Напомним, что Головкин изначально должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако в крови мексиканца нашли запрещенный препарат и он был дисквалифицирован на пол года. 

Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

Ранее промоутер Головкина заявил, что хочет организовать повторный бой его клиента с Альваресом в сентябре. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, дуэль взглядов
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  24.04.2018, 09:09
Оценка:  +1
Поветкин
Хочу в похотливый пуканчик от Петросяна)))))).
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