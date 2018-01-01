Амир Хан: Фьюри лучше Джошуа и Уайлдера

Британец считает Фьюри лучшим тяжеловесом в мире.

Британский боксер Амир Хан поделился мнением насчет Тайсона Фьюри, которого он считает лучшим тяжеловесом мира.

"Фьюри ничего не боится. Он веселится на пресс-конференциях и может драться. Он однозначно один из лучших тяжеловесов мира.

У Уайлдера невероятный удар: если он попадет, свет выключится. Но его до сих пор никто нормально не протестировал. Считаю, Фьюри лучше Уайлдера и Джошуа", - цитирует Хана BoxingScene.

Ранее Фьюри отметил, что его потенциальный поединок с Энтони Джошуа будет неконкурентным.

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