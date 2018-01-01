Переключиться на мобильную версию

Амир Хан: Фьюри лучше Джошуа и Уайлдера

Комментариев: 0
Британец считает Фьюри лучшим тяжеловесом в мире.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Британский боксер Амир Хан поделился мнением насчет Тайсона Фьюри, которого он считает лучшим тяжеловесом мира.

"Фьюри ничего не боится. Он веселится на пресс-конференциях и может драться. Он однозначно один из лучших тяжеловесов мира.

У Уайлдера невероятный удар: если он попадет, свет выключится. Но его до сих пор никто нормально не протестировал. Считаю, Фьюри лучше Уайлдера и Джошуа", - цитирует Хана BoxingScene.

Ранее Фьюри отметил, что его потенциальный поединок с Энтони Джошуа будет неконкурентным. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Амир Хан, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь