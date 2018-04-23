Не вижу причин, почему Джошуа будет отказываться от боя с Поветкиным – промоутер

Промоутер Александра Поветкина рассказал о переговорах с командой Энтони Джошуа.

Промоутер россиянина Александра Поветкина Андрей Рябинский надеется, что удастся организовать титульный бой его клиента против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF Энтони Джошуа.

"Я надеюсь, что Джошуа будет следовать правилам и выполнит свои обязательства перед WBA по защите своего титула.

Мне кажется, что каждый боксер должен драться с лучшими, чтобы доказать, что он лучший. Я не вижу ни одной причины, по которой Джошуа мог бы отказаться от боя против Поветкина. Мы уже начали переговоры по этому поводу. Эдди Хирн – очень уважаемый промоутер. Мы считаем его нашим партнером, надеюсь, наш переговорный процесс будет комфортным и эффективным.

Мы будем рады провести этот бой в Англии. У обоих боксеров там множество фанатов, ведь в Англии живет много русских. Многие готовы прилететь на такое событие и из России.

Конечно, можно провести такой поединок и у нас. Лужники были недавно реконструированы, и там можно организовывать бои такого масштаба. США тоже является одним из вариантов", – приводит слова функционера Sky Sports.

Ранее Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа, однако Энтони заявил, что ему бой против россиянина неинтересен.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

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