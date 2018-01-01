Дэвис назвал свои условия на бой против Ломаченко

Джервонта Дэвис хочет, чтобы бой с Василием Ломаченко транслировали на платной платформе.

Новоиспеченный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис готов провести поединок с Василием Ломаченко, если трансляция состоится на платной платформе.

"Если они готовы запустить этот бой на PPV, то мы организуем его. Если же нет, я против него. Этот бой должен пойти по системе платных трансляций. Для меня неважно, будет ли мой следующий бой против Ломаченко. Я боец. Я считаю, что у меня одна из лучших команд в боксе. Поэтому, если они открыты для такого боя и говорят об этом, то я только за", – приводит слова Дэвиса FightHubTV.

Напомним, что Джервонта Дэвис победил Хесуса Куэйяра и добыл титул WBA. Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 12 мая против Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко поспарринговал с украинским средневесом.

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