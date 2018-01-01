Спенс: Не вижу ничего особенного в Ломаченко

При этом американский боксер считает, что украинец победит Линареса.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) в интервью FightHubTV высказал свое мнение относительно поединка украинца Василия Ломаченко и венесуэльца Хорхе Линареса.

"Считаю, это будет хороший бой. Мне нравится Линарес. Он очень хороший боксер. Даже в бою с Антонио Демарко, где он пропускал слишком много ударов, он показал свой характер.

Я не думаю, что Ломаченко заставит Линареса сдаться, так как он сделал со своими предыдущими соперниками. Нокаутировать его он может - это будет гораздо сложнее. Примерно 6-7 лет назад я спарринговал с Хорхе. Мы отлично отработали.

Конечно же, все будут говорить, что победит Ломаченко. Но я считаю, что у Линареса есть шанс. У него отличная техника. У меня есть ощущение, что Ломаченко немного лучше, но Линарес может победить. Я не вижу ничего особенного в Ломаченко. Он хороший боксер, но ничего сверхъестественного. Считаю, из него "раздувают" звезду", - заявил Спенс

Ранее сообщалось, что Ломаченко устроил на тренировке цирковое выступление.

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