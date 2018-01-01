Украинец Силлах проведет бой против двукратного претендента на чемпионский титул

Исмаил Силлах следующий поединок проведет в Варшаве.

Украинский боксер тяжелого веса Исмаил Силлах (25-5, 19 КО) своей следующий поединок проведет 16 июня в Варшаве против двукратного претендента на чемпионский титул поляка Анджея Фонфары (29-5, 17 КО), сообщает RingPolska.

Для польского боксера это будет дебют в новой для себя весовой категории.

В своем последнем бою Фонфара в июле 2017-го года в Канаде во втором раунде был нокаутирован чемпионом WBC в весе до 79,4 кг Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО).

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!