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Украинец Силлах проведет бой против двукратного претендента на чемпионский титул

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Исмаил Силлах следующий поединок проведет в Варшаве.
Исмаил Силлах
Исмаил Силлах

Украинский боксер тяжелого веса Исмаил Силлах (25-5, 19 КО) своей следующий поединок проведет 16 июня в Варшаве против двукратного претендента на чемпионский титул поляка Анджея Фонфары (29-5, 17 КО), сообщает RingPolska.

Для польского боксера это будет дебют в новой для себя весовой категории.

В своем последнем бою Фонфара в июле 2017-го года в Канаде во втором раунде был нокаутирован чемпионом WBC в весе до 79,4 кг Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО).

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Теги: Исмаил Силлах, бокс, Анджей Фонфара
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