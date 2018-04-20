Переключиться на мобильную версию

Головкин избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче – комментатор

Комментариев: 0
Комментатор НВО Макс Келлерман раскритиковал Геннадия Головкина.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Комментатор телеканала HBO Макс Келлерман считает, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин специально выбирает себе соперников послабее, чтобы выглядеть лучше на их фоне и поддержать интерес к реваншу с Саулем Альваресом.

"Вместо того, чтобы защищать пояс против Деревянченко, техничного и не побежденного бойца, Головкин выбрал Мартиросяна. Его уважают в мире бокса, но он легче Геннадия и не дрался два года. Это выставляет Головкина в не лучшем свете. 

Раньше его избегали соперники, с ним боялись драться. Теперь все выглядит так, будто это он избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче. Он хочет выглядеть лучше на их фоне, чтобы поддерживать интерес к бою против Канело", – сказал Келлерман в комментарии Boxing News 24.

Напомним, что изначально Головкин должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако мексиканец отказался от поединка, так как в его крови нашли запрещенный препарат, а вскоре и отстранили от боев. Вместо этого казахстанец 5-го мая встретится с Ванесом Мартиросяном

Ранее промоутер Головкина заявил, что организует повторный бой его клиента против Альвареса в сентябре. 

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь