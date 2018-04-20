Головкин избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче – комментатор

Комментатор НВО Макс Келлерман раскритиковал Геннадия Головкина.

Комментатор телеканала HBO Макс Келлерман считает, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин специально выбирает себе соперников послабее, чтобы выглядеть лучше на их фоне и поддержать интерес к реваншу с Саулем Альваресом.

"Вместо того, чтобы защищать пояс против Деревянченко, техничного и не побежденного бойца, Головкин выбрал Мартиросяна. Его уважают в мире бокса, но он легче Геннадия и не дрался два года. Это выставляет Головкина в не лучшем свете.

Раньше его избегали соперники, с ним боялись драться. Теперь все выглядит так, будто это он избегает боя с серьезными соперниками и выбирает тех, кто полегче. Он хочет выглядеть лучше на их фоне, чтобы поддерживать интерес к бою против Канело", – сказал Келлерман в комментарии Boxing News 24.

Напомним, что изначально Головкин должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако мексиканец отказался от поединка, так как в его крови нашли запрещенный препарат, а вскоре и отстранили от боев. Вместо этого казахстанец 5-го мая встретится с Ванесом Мартиросяном.

Ранее промоутер Головкина заявил, что организует повторный бой его клиента против Альвареса в сентябре.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!