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Бой Варгаса и Бронера завершился вничью

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Джесси Варгас и Эндриэн Бронер сильнейшего так и не определили.
Джесси Варгас (слева) и Эндриэн Бронер
Джесси Варгас (слева) и Эндриэн Бронер
sho.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эндриэн Бронер не смогли определить победителя пары.

Поединок затянулся до финального раунда, после которого победителя определяли судьи. Отметим, что в первой половине боя Варгас хозяйничал в ринге, однако Бронер сумел найти в себе силы и выровнять бой.

В итоге, два рефери выставили ничейный результат 114-114, а третий судья отдал небольшое предпочтения Бронеру (115:113). Таким образом результат боя Варгас – Бронер – ничья по большинству судейских записок. 

Ранее сообщалось, что Джермалл Чарло разобрался с Уго Сентено за временный титул WBC. Также Амир Хан отправил Фила Ло Греко в нокаут в первом же раунде.

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Теги: бокс, Джесси Варгас, Эндриэн Бронер
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