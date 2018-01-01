Бой Варгаса и Бронера завершился вничью

Джесси Варгас и Эндриэн Бронер сильнейшего так и не определили.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эндриэн Бронер не смогли определить победителя пары.

Поединок затянулся до финального раунда, после которого победителя определяли судьи. Отметим, что в первой половине боя Варгас хозяйничал в ринге, однако Бронер сумел найти в себе силы и выровнять бой.

В итоге, два рефери выставили ничейный результат 114-114, а третий судья отдал небольшое предпочтения Бронеру (115:113). Таким образом результат боя Варгас – Бронер – ничья по большинству судейских записок.

Ранее сообщалось, что Джермалл Чарло разобрался с Уго Сентено за временный титул WBC. Также Амир Хан отправил Фила Ло Греко в нокаут в первом же раунде.

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