Чарло разобрался с Сентено в бою за временный титул WBC

Джермалл Чарло во втором раунде отправил в нокаут Уго Сентено.

Бывший чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло в бою за временный титул WBC сошелся в ринге против Уго Сентено.

Чарло потребовалось меньше двух раундов, что отправить Сентено в нокаут и выиграть поединок.

Теперь американец стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин.

Ранее сообщалось, что Амир Хан отправил Фила Ло Греко в нокаут в первом же раунде, а Карл Фрэмптон решением судей победил Нонито Донэра. Кроме того Джервонта Дэвис победил Хесуса Куэйяру в бою за титул WBA.

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