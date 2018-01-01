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Дэвис победил Куэйяру в бою за титул WBA

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Джервонта Дэвис завоевал вакантный титул WBA Super в легком весе.
Джервонта Дэвис и Хесус Куэйяра
Джервонта Дэвис и Хесус Куэйяра
baltimoresun.com

Бывший чемпионом IBF в легком весе Джервонта Дэвис встречался с Хесусом Куэйярой в бою за вакантный титул по версии WBA Super.

Дэвис с первых минут завладел преимуществом и во второй трехминутке отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Куэйяра вновь побывал на настиле, однако решил продолжить бой. После серии пропущенных ударов от Дэвиса рефери решил остановить бой, засчитав победу техническим нокаутом. 

Ранее сообщалось, что Амир Хан отправил Фила Ло Греко в нокаут в первом же раунде. Также Карл Фрэмптон решением судей победил Нонито Донэра.

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Теги: бокс, Джервонта Дэвис, Хесус Куэйяра
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