Хан в первом раунде отправил в нокаут Ло Греко

Бой между Амиром Ханом и Филом Ло Греко завершился еще в первом раунде.

Поединок в английском Ливерпуле между Амиром Ханом и Филом Ло Греко завершился неожиданно быстро.

Хан успел в первой трехминутке сперва отправить своего соперника в нокдаун, а потом и вовсе выиграть нокаутом. Для этого 31-летнему британцу потребовалось около 40 секунд.

Ранее сообщалось, что Карл Фрэмптон решением судей победил Нонито Донэра.

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