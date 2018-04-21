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Хан в первом раунде отправил в нокаут Ло Греко

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Бой между Амиром Ханом и Филом Ло Греко завершился еще в первом раунде.
Фил Ло Греко (слева) и Амир Хан
Фил Ло Греко (слева) и Амир Хан
skysports.com

Поединок в английском Ливерпуле между Амиром Ханом и Филом Ло Греко завершился неожиданно быстро.

Хан успел в первой трехминутке сперва отправить своего соперника в нокдаун, а потом и вовсе выиграть нокаутом. Для этого 31-летнему британцу потребовалось около 40 секунд.

 

@amirkingkhan knocks out Phil Lo Greco in 40 seconds of the first round.

Публикация от The Bible Of Boxing (@ringtv)

Ранее сообщалось, что Карл Фрэмптон решением судей победил Нонито Донэра.

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Теги: бокс, Амир Хан, Фил Ло Греко
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