Фрэмптон решением судей победил Донэра

Карл Фрэмптон и Нонито Донэр разыграли временный титул WBO в полулегком весе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон и бывший чемпион в четырех категориях Нонито Донэр провели бой в Белфасте за титул временного чемпиона по версии WBO в полулегком весе.

В дебюте боя Донэр сумел навязать свой бокс и провел три раунда на равных с 31-летним северо-ирландцем. Однако Фрэмптон вскоре перехватил инициативу и доминировал в ринге оставшиеся девять раундов.

В итоге, судьи, все как один, отдали победу Фрэмптону со счетом (117-111).

Ранее сообщалось, что Виктор Постол вернется в ринг через два месяца.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!