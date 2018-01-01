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Фрэмптон решением судей победил Донэра

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Карл Фрэмптон и Нонито Донэр разыграли временный титул WBO в полулегком весе.
Нонито Донэр (слева) и Карл Фрэмптон
Нонито Донэр (слева) и Карл Фрэмптон

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон и бывший чемпион в четырех категориях Нонито Донэр провели бой в Белфасте за титул временного чемпиона по версии WBO в полулегком весе. 

В дебюте боя Донэр сумел навязать свой бокс и провел три раунда на равных с 31-летним северо-ирландцем. Однако Фрэмптон вскоре перехватил инициативу и доминировал в ринге оставшиеся девять раундов.

В итоге, судьи, все как один, отдали победу Фрэмптону со счетом (117-111).

Ранее сообщалось, что Виктор Постол вернется в ринг через два месяца. 

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Теги: бокс, Карл Фрэмптон, Нонито Донэр
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