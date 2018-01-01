Постол вернется в ринг через два месяца

Виктор Постол проведет поединок в скором времени.

Экс-чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Виктор Постол проведет следующий бой спустя два месяца, сообщает Luckypunch.net.

По информации источника, поединок состоится не в Украине, а точная дата и соперник украинца пока неизвестны.

Отметим, что Постол должен был провести бой 9 марта против американца Региса Прогрейса за титул временного чемпиона WBC, но позже получил травму в тренировочном лагере.

Ранее Виктор Постол рассказал о переговорах с Мэнни Пакьяо.

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