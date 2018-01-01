Переключиться на мобильную версию

Постол вернется в ринг через два месяца

Комментариев: 0
Виктор Постол проведет поединок в скором времени.
Виктор Постол
Виктор Постол
Boxingscene.com

Экс-чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Виктор Постол проведет следующий бой спустя два месяца, сообщает Luckypunch.net.

По информации источника, поединок состоится не в Украине, а точная дата и соперник украинца пока неизвестны.

Отметим, что Постол должен был провести бой 9 марта против американца Региса Прогрейса за титул временного чемпиона WBC, но позже получил травму в тренировочном лагере.

Ранее Виктор Постол рассказал о переговорах с Мэнни Пакьяо.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Виктор Постол, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь