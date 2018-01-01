Ломаченко поспарринговал с украинским средневесом

Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против Хорхе Линареса.

Чемпион мира в полулегком весе по версиям WBO Василий Ломаченко провел спарринг с украинским боксером-средневесом Дмитрием Митрофановым, с которым они вместе были в сборной Украины. Об этом сообщает Luckypunch.net.

Тренировочный лагерь Ломаченко находится в Окснарде в Калифорнии, где и провели тренировку боксеры.

Дмитрий Митрофанов и Василий Ломаченко

Ранее сообщалось, что Ломаченко устроил на тренировке цирковое выступление.

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