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Советник Пакьяо: Осенью встретимся с Ломаченко, если победим Матиссе

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Майкл Конч рассказал условия поединка с Мэнни Пакьяо с Василием Ломаченко.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Советник бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо Майкл Конч заявил, что филиппинец может встретиться с Василием Ломаченко, если победит Лукаса Маттиссе.

"Если Пакьяо не сможет побить Маттиссе, значит пора заканчивать. Мы знаем, что аргентинец опасен, соответственно, никакой недооценки нет. Это не поединок, который можно назвать проходным, как было с Брэндоном Риосом.

Если в бою с Маттиссе Пакьяо будет хорошо выглядеть и победит. Если обойдется без травм, то мы встретимся осенью с Ломаченко. Но, само собой, и Ломаченко сначала должен одержать победу. Видите, сколько всяких "если", - цитирует советника BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Пакьяо хочет провести бой с Ломаченко на Филиппинах.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, Василий Ломаченко, бокс
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