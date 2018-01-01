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Амир Хан: Надеялся, что наказание для Альвареса будет серьезным

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Британский боксер считает, что дисквалификация Канело должна была быть пожизненной или хотя бы составить несколько лет.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что наказание Сауля Альвареса несправедливое.

По его словам, наказание в 6 месяцев дисквалификации может только подтолкнуть бойцов принимать запрещенные препараты.

"Такая дисквалификация не значит абсолютно ничего. Молодые боксеры посмотрят на это и подумают, что тоже могут принимать что-то и получить за это всего 6 месяцев отстранения.

Я надеялся, что наказание будет серьезным. Что его накажут более длительным отстранением, чтобы другим было не повадно. Мне казалось, что это должна была быть пожизненная дисквалификация или отстранение хотя бы на несколько лет. Шесть месяцев это всего один бой. После чего он вновь вернется за большими боями. Вся эта ситуация лишь подтолкнёт бойцов принимать запрещенные препараты, потому как дисквалификация слишком короткая. Как бы то ни было, теперь люди всегда будут помнить, что Канело мошенничал", - цитирует Хана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сауля Альвареса дисквалифицировали на полгода из-за двух положительных допинг-проб. По этой причине он вынужден был отказаться от реванша с Геннадием Головкиным. Свой следующий бой мексиканец сможет провести уже 15 сентября.

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Теги: Амир Хан, Сауль Альварес, бокс
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