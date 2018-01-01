Промоутер Головкина про бой с Деревянченко: Геннадий нуждается в правильной оплате

Том Леффлер объяснил выбор Ванеса Мартиросяна в качестве соперника Геннадия Головкина.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, Том Леффлер, считает, что бой с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко требовал более трех недель рекламы, а Головкин нуждается в лучшей оплате.

"Если это обязательная защита, то вам нужно продвигать такой поединок должным образом. Вы не можете продвигать его всего за три недели.

Даже если Деревянченко был бы готов взять небольшие деньги, то почему GGG должен получать мало? Геннадий нуждается в правильной оплате.

В сложившихся обстоятельствах выбор был в следующем – или не выходить на ринг 5 мая или выбрать соперника, который позволит немного заработать.

Это не идеальная ситуация. Я не отрицаю, что это не то, что мы планировали. У нас было много парней на выбор, и мы выбрали Ванеса Мартиросяна. Он местный, у него много рекламы на телевидении. Но давайте говорить о том, что если бы у Канело не было положительного результата на допинг, то у нас не было бы этого разговора", - отметил Леффлер.

Напомним, что Сауль Альварес отказался от боя против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая. Вместо боя с мексиканцем Головкин выйдет на ринг против как раз-таки Ванеса Мартиросяна.

Ранее сообщалось, что организаторы боя Головкин – Мартиросян зафиксировали неплохой старт продаж билетов.

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