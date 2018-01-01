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Красюк: Боксер Усик может боксировать и на Луне

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Александр Красюк не может гарантировать равные условия Александру Усика, если бой состоится в России.
Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Промоутер украинского чемпиона WBO и WBC Александра Усика Александр Красюк объяснил, почему его подопечный не будет боксировать в России против Мурата Гассиева в WBSS.

"Если мы говорим о боксере Александре Усике, он готов боксировать на Луне и где угодно. Его задача выходить в ринг и побеждать. Задача всех остальных – обеспечить равные условия для обоих спортсменов. И с этим у нас возникли определенные проблемы.

Будучи промоутером Александра, я не могу ему гарантировать наличие этих равных условий, поэтому мы и не рассматривали Россию как площадку для проведения финального поединка", - цитирует Красюка Матч.ТВ.

Ранее Красюк рассказал о переговорах с WBSS о месте проведения боя.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, бокс
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