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Джошуа либо договаривается с Поветкиным, либо снимает с себя пояс WBA – промоутер

Комментариев: 1
Промоутер Александра Поветкина намерен организовать бой своего клиента против Энтони Джошуа.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
rsport.ria.ru

Промоутер россиянина Александра Поветкина Андрей Рябинский заявил, что Энтони Джошуа обязан провести бой против его клиента, если хочет сохранить чемпионский пояс WBA.

"В прессе могут ходить какие угодно разговоры, но у Джошуа есть два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным: либо договориться с нами, либо снять с себя пояс WBA", – сказал функционер в комментарии Р-Спорт.

Ранее Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа, однако Энтони заявил, что ему бой против россиянина неинтересен. 

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  20.04.2018, 23:02
Оценка:  +1
ЛапотьЛабутен
Какая вам разница ,кацапетам, когда и от кого получит пиздюлей не имеющий аналогов в мире лапатный пельмень Паветкин))))). Кто бы ни был победителем боя Джошуа-Уайлдер, он сломает челюсть узкому ублюдку, а вместе с ней и хребет))))). И будет Саша какать и писять под себя))))).
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