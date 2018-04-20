Команда Усика не видит перспективы, при которой бой с Гассиевым пройдет в России

Александр Красюк – о предстоящем бое между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал ситуацию с местом проведения финала Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

"Есть ряд обстоятельств. Мы оба понимаем, что политическая ситуация сейчас непростая. Зачем усложнять там, где можно не усложнять. Тем более зрители по всему миру хотят посмотреть этот бой. Польский, прибалтийский, немецкий опыт имел свои особенности, а сейчас ставки слишком высоки.

Идет речь о четырех поясах, о Кубке Мохаммеда Али и каждый миллиграмм имеет значение. Мы печемся об интересах Усика. Конечно, мы хотим, чтобы он победил и чтобы учитывалась каждая мелочь. Нейтральная территория оптимально выполняет условия для обоих спортсменов.

На данный момент мы такой перспективы не видим", – сказал Александр Красюк.

Ранее менеджер Мурата Гассиева заявил, что его клиент готов провести бой с Александром Усиком в Киеве.

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