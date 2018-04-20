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Команда Усика не видит перспективы, при которой бой с Гассиевым пройдет в России

Комментариев: 4
Александр Красюк – о предстоящем бое между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
Олег Батрак, iSport.ua

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал ситуацию с местом проведения финала Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

"Есть ряд обстоятельств. Мы оба понимаем, что политическая ситуация сейчас непростая. Зачем усложнять там, где можно не усложнять. Тем более зрители по всему миру хотят посмотреть этот бой. Польский, прибалтийский, немецкий опыт имел свои особенности, а сейчас ставки слишком высоки.

Идет речь о четырех поясах, о Кубке Мохаммеда Али и каждый миллиграмм имеет значение. Мы печемся об интересах Усика. Конечно, мы хотим, чтобы он победил и чтобы учитывалась каждая мелочь. Нейтральная территория оптимально выполняет условия для обоих спортсменов.

На данный момент мы такой перспективы не видим", – сказал Александр Красюк.

Ранее менеджер Мурата Гассиева заявил, что его клиент готов провести бой с Александром Усиком в Киеве.

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Теги: бокс, Александр Усик, Россия, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Красюк
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 22:35
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гость
Они оба понимают.. сидят на пару Красюк и Вусик и какую то байду плетут. и мечтают что победа уже у них в кармане..Не ребята такого не бывает .Что бы эту победу добыть нужно костями на ринге лечь..
гость  (аноним)  20.04.2018, 22:30
Оценка:  0
гость
Перспектива такая, если Гассиев сумеет резать углы и начнет обрабатывать корпус Усика, то все равно где будет проходить бой, в Киеве или Москве. Двенадцать раундов усик не протянет!
гость  (аноним)  20.04.2018, 22:10
Оценка:  0
гость
Какая вам нужна перспектива.. если вы боитесь выходить хоть где это понятно всем..Одной хотелки мало нужно еще и мочь..
гость  (аноним)  20.04.2018, 21:41
Оценка:  0
гость
Кацапы, сосите писю!!!!!!!!!
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