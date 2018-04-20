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Менеджер Гассиева: Выглядит странно, что Усик не хочет биться в Москве

Комментариев: 5
Менеджер Мурата Гассиева заявил, что его клиент готов провести бой с Александром Усиком в Киеве.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
facebook.com/WBSuperSeries

Менеджер россиянина Мурата Гассиева Алексей Васильев не понимает, почему Александр Усик не хочет боксировать против его клиента в Москве.

"Я хочу донести главное: место проведения финала определяют организаторы, для которых на первом месте стоит коммерческая составляющая. Если они посчитают, что целесообразно провести бой в России – то это будет их решение.

Суперсерия, как и весь профессиональный бокс, это бизнес. Нужно смотреть на ситуацию с этой стороны и не стараться искать там политическую составляющую. В последнее время это стало практически трендом, но правды здесь нет.

Почему Усик не хочет драться в Москве? Для меня это выглядит странным, и я могу что-то предполагать, но какие истинные мотивы у них в голове – я не знаю. 

Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия", – сказал функционер в комментарии Матч ТВ.

Напомним, что финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевыем должен был состоятся в 11-го мая в Джидде. Позже поединок перенесли на лето, как оказалось из-за травмы украинца.

Ранее Александр Усик заявил, что бой против Мурата Гассиева точно пройдет не в России.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, WBSS
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 21:03
Оценка:  0
гость
Кацапы, идите собирать ВАЛЕЖНИК! Никчемное быдло
LisyonoK    20.04.2018, 20:58
Оценка:  0
LisyonoK
Такую чепуху несут, что сами в это верят. Как-то звонили приглашали на работу, послал их и очень далеко, ещё и спрашивали почему так..Дебилы бл
LisyonoK    20.04.2018, 20:55
Оценка:  0
LisyonoK
Выглядит странно что груз -200 приезжает в Россию. да?
гость  (аноним)  20.04.2018, 20:53
Оценка:  -2
гость
У Усика это повод что бы не выходить с Гассиевым. и этим поводом кажется будет служить любая страна где бы это не было..Не хотелось бы говорить такое .но нам кажется что этот локоть не пройдет никогда. по той причине что Усик не хочет боксировать..
Потому_что    20.04.2018, 20:55
Оценка:  +1
Потому_что
Поветкин не переживай, мельдоний с мочи уже вышел, можешь смело выходить на Уалдера, я думаю секунд 40 тебе хватит))
Потому_что    20.04.2018, 20:51
Оценка:  +1
Потому_что
Заявление идиота, у нас война с раисей, но они не понимают чего Усик не хочет боксировать на их территории, воистину идиоты, или прикидываются?
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