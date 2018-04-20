Менеджер Гассиева: Выглядит странно, что Усик не хочет биться в Москве

Менеджер Мурата Гассиева заявил, что его клиент готов провести бой с Александром Усиком в Киеве.

Менеджер россиянина Мурата Гассиева Алексей Васильев не понимает, почему Александр Усик не хочет боксировать против его клиента в Москве.

"Я хочу донести главное: место проведения финала определяют организаторы, для которых на первом месте стоит коммерческая составляющая. Если они посчитают, что целесообразно провести бой в России – то это будет их решение.

Суперсерия, как и весь профессиональный бокс, это бизнес. Нужно смотреть на ситуацию с этой стороны и не стараться искать там политическую составляющую. В последнее время это стало практически трендом, но правды здесь нет.

Почему Усик не хочет драться в Москве? Для меня это выглядит странным, и я могу что-то предполагать, но какие истинные мотивы у них в голове – я не знаю.

Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия", – сказал функционер в комментарии Матч ТВ.

Напомним, что финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевыем должен был состоятся в 11-го мая в Джидде. Позже поединок перенесли на лето, как оказалось из-за травмы украинца.

Ранее Александр Усик заявил, что бой против Мурата Гассиева точно пройдет не в России.

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